Mann rast hupend mit Moped auf Kutsche zu - Nun steht er vor dem Schöffengericht in Kaufbeuren

In vier Fällen rast der Mann auf einem Forstweg im Ostallgäu auf ein Kutschgespann zu. Nun bekommt er dafür eine Geldstrafe und Führerscheinsperre.

30.03.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Schreiend, hupend und mit Vollgas: So ist ein heute 37-jähriger Mann im Herbst 2020 mit seinem Moped auf einem Ostallgäuer Forstweg wiederholt auf Pferdekutschen zugefahren, die mit bis zu elf Personen besetzt waren. Dass die Tiere bei keinem der vier Vorfälle durchgingen, war offenbar nur dem Geschick und der Erfahrung der jeweiligen Kutscherinnen und Kutscher zu verdanken. Vor dem Kaufbeurer Schöffengericht hat der Ostallgäuer jetzt über seinen Verteidiger ein Geständnis abgelegt.

Mann will Kutscher und Pferde im Ostallgäuer Wald "erschrecken"

Demnach hat er die Menschen in den Kutschen lediglich „erschrecken“ wollen. Das Gericht war aber der Überzeugung, dass der Angeklagte die Möglichkeit eines Unglücks billigend in Kauf genommen hatte und verurteilte ihn wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro. Auch der seit einem Jahr sichergestellte Führerschein des Mannes bleibt laut dem Urteil noch ein weiteres halbes Jahr lang gesperrt.

Die insgesamt vier Vorfälle hatten sich damals binnen elf Tagen auf einem Forstweg ereignet, der für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt ist. Dies hinderte den Angeklagten nicht daran, dort wiederholt mit seinem Moped zu fahren und dabei Menschen und Tiere in Aufregung zu versetzen. Wie sich einer der betroffenen Kutscher als Zeuge vor Gericht erinnerte, habe er alle Hände voll zu tun gehabt, um seine Pferde unter Kontrolle zu halten. Der 69-Jährige verwies darauf, dass ein Pferd ein Fluchttier sei und leicht in Panik gerate. Man könne sich vorstellen, was das Umkippen einer 300 bis 700 Kilo schweren Kutsche für Folgen haben könnte.

"Eine Schau abziehen": Kutschfahrer sagt gegen Angeklagte in Kaufbeuren aus

Als ihn der Richter nach einer Einschätzung zu einem möglichen Motiv des Angeklagten fragte, antwortete der Kutscher, dass der 37-Jährige offenbar „eine Schau abziehen“ wollte. Dass der Ostallgäuer bei seinen Taten ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt hatte, ließ sich auch aus den Aussagen von Polizeibeamten schließen, die ihn als hochgradig aggressiv und irrational in Erinnerung hatten. Zugunsten des Angeklagten wurde berücksichtigt, dass er zur Tatzeit nach Einschätzung einer Gutachterin mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Psychose gelitten hatte und deshalb in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war.

Wie dramatisch Kutschenunfälle enden können, zeigt ein Fall, der sich im Winter 2018 nahe der Ostallgäuer Gemeinde Pfronten zugetragen hat: Bei einem Zusammenstoß zweier Kutschen sind damals 16 Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Lesen Sie auch