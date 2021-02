Laut Staatsanwaltschaft hat der 37-Jährige die Kinder, zur Tatzeit acht und elf Jahre alt, monatelang missbraucht. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

23.02.2021 | Stand: 18:12 Uhr

Der 37-jährige Angeklagte hält sich einen Briefumschlag vors Gesicht, will auf keinen Fall fotografiert werden. Der Mann aus Syrien muss sich seit Dienstag wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und wegen Vergewaltigung verantworten. In mindestens sieben Fällen soll er sich in Marktoberdorf an zwei Buben vergangen haben, die zur Tatzeit acht und elf Jahre alt waren. Der 37-Jährige will zu Beginn des Prozesses keine Aussage machen.