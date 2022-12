Wohnungen für 700 Menschen: Was auf dem Krankenhaus-Areal in Marktoberdorf geplant ist

2017 wurde das Krankenhaus in Marktoberdorf gesprengt, das Gelände liegt seitdem brach. Die Planung läuft, gestaltet sich aber komplizierter als gedacht.

21.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Mit einem großen Knall sollte das ehemalige Krankenhaus in Marktoberdorf einstürzen. Aber ein Teil blieb zunächst stehen. Das war im Mai 2017. Als ähnlich zäh erwiesen sich die Verhandlungen um den Vertrag, in dem es um die Aufteilung des Grundstücks geht und darum, wer in Zukunft wofür verantwortlich ist. Als alles in trockenen Tüchern schien, zögerte einer der Partner mit der Unterzeichnung. Doch nun geht es voran, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.

Viele stellen sich in Marktoberdorf die Frage, ob das nicht hätte schneller gehen können. Denn das Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, dem Haus und Grund zum Schluss gehörten, hatte 2016 alles verkauft. Das Marktoberdorfer Bauunternehmen Hubert Schmid bot am meisten. Aber die Stadt besaß das Vorkaufsrecht. Beide Parteien einigten sich auf eine Teilung. Auf die Stadt entfielen 65 Prozent, auf Schmid 35.

In Marktoberdorf sollen Wohnungen für 700 Menschen entstehen

Im Jahr 2017 gewann das Memminger Büro Lars Consult den Architekten-Wettbewerb, Ende 2019 beschloss der Marktoberdorfer Stadtrat den Bebauungsplan, ein Baubeginn noch im Jahr 2021 galt als realistisch. Entstehen sollen unterschiedlich hohe Mehrfamilienhäuser. Je drei bilden einen Hof. Fünf Höfe soll es geben: drei für die Stadt, zwei für Schmid. Hinzu kommt ein Kindergarten. Die Stadt will ihren Teil nach und nach bebauen. Es wird quasi ein neuer Stadtteil und der soll nicht schnell aus dem Boden gestampft werden, er soll wachsen. 700 Menschen sollen dort einmal leben. „In zehn bis zwölf Jahren“ will Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell alles bebaut haben.

Damit sich keiner benachteiligt fühlt, sprachen sich die Anwälte beider Seiten dafür aus, für das Aufteilen der Fläche eine neutrale Stelle zu beauftragen. Den Auftrag erhielt das Amt für Vermessung, Digitalisierung und Breitband in Marktoberdorf, eine Behörde des Freistaats also. „Alles soll blitzsauber sein“, sagte Amtsleiter Günther Benker. Das kostete Zeit, weil zahlreiche Abstimmungen nötig waren. Und dann sorgte Corona für weitere Verzögerungen. Nun liegt der städtebauliche Vertrag vor. Laut Benker ist „an alles gedacht“. Das sahen die Anwälte ebenso.

Krankenhaus-Areal: Vertragsunterzeichnung von Hubert Schmid verzögert sich

Nachdem der Stadtrat schon zugestimmt hatte, teilte das Unternehmen Hubert Schmid mit: „Es gibt noch finalen Abstimmungsbedarf.“ Es ging um die schriftliche Bestätigung bezüglich einer Stromleitung. Die liegt seit wenigen Tagen vor. Bürgermeister Hell atmet auf: „Ich hoffe, es kommt nun zeitnah zur Vertragsunterzeichnung.“ Denn ein Teil des städtischen Grunds geht ins Vermögen der neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft über, die wiederum Sozialwohnungen sanieren und neu bauen will.