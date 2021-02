Unfall in Untrasried Kutschenunfall: Pferd schleift schwangere Frau mit Bei einem Kutschunfall am Sonntagnachmittag in Untrasried im Ostallgäu wurde eine schwangere Frau verletzt. Das Pferd schleifte die Frau mehrere Meter mit.

01.02.2021 | 16:10 Uhr