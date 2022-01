Überraschung beim Semmelkauf in Aitrang: Ehepaar findet fremden Geldbeutel im Auto

Einen große Überraschung erlebte ein Ehepaar nach dem Bäckereibesuch in Aitrang. Ein fremder Geldbeutel lag samt Ausweisen und Karten plötzlich in seinem Auto.

30.01.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Als ein Ehepaar von einer Bäckerei in Aitrang nach Hause fahren wollte, bemerkten die Eheleute einen Geldbeutel in ihrem Auto. Das Kuriose an dem Fund war, dass es sich nicht um ihren, sondern einen fremden Geldbeutel handelte. Der nächste Weg führte die beiden dann zur Polizei Marktoberdorf - wo dem Geheimnis erfolgreich nachgegangen wurde.

Was der Polizei beim Aufklären des "Kriminalfalls" geholfen hat

Glücklicherweise war der gesamte Inhalt noch in dem fremden Geldbeutel, also auch die Personaldokumente, berichtet die Polizei. Der Inhaber wurde telefonisch erreicht und der Sachverhalt aufgeklärt: Bei den „Geldbeutelverlierern“ handelt es sich ebenfalls um ein Ehepaar. Dieses war zeitgleich in besagter Aitranger Bäckerei. (Lesen Sie auch: Heilig's Blechle: Zwei Unfälle in Biessenhofen, 35.000 Euro Blechschaden.)

Die Frau des zweiten Paares hatte den Geldbeutel ins Auto gelegt. Allerdings nicht ins richtige.

Der Ehemann des zweiten Ehepaares gab seiner Frau den Geldbeutel, sie sollte ihn im Auto verstauen. Da die Autos der beiden beteiligten Paare sich aber ähnlich sehen, legte die Dame den Geldbeutel versehentlich in den nicht versperrten anderen Pkw. Das Ehepaar erhielt seinen Geldbeutel nun von den Findern also unbeschadet zurück und der kuriose „Kriminalfall“ war gelöst, berichtet die Polizei. Es hatte sich also nur um eine Autoverwechslung gehandelt. (Lesen Sie auch: Kurisoser Unfall: 27-Jähriger setzt Auto in Marktoberdorf bei Glätte auf die Leitplanke.)