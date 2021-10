Weshalb der Landkreis Ostallgäu Dolmetscher mit Feingefühl ausbildet

13 Ostallgäuer werden zu Dolmetschern ausgebildet. Dabei geht es um mehr als um Formulare und Behördengespräche. Was das Besondere an ihrer Tätigkeit ist.

28.10.2021

Für jemanden Behördengespräche zu führen oder Schriftstücke in die Muttersprache zu übersetzen, kann hochsensibel sein. Nicht jeder mag es, wenn quasi ein Fremder zu Persönliches erfährt. Darum hat die Stelle Kommunale Integration des Landratsamtes Ostallgäu und die Stelle für therapeutische Angebote für Flüchtlinge der Diakonie (TAFF) in einem gemeinsamen Projekt 13 mehrsprachige Personen zu Sprach- und Kulturmittlern geschult.

Wenn Angst hemmt

Die Besonderheit an der Ausbildung zum Sprach- und Kulturmittler ist laut Pressemitteilung der psychologisch sensible Aspekt, der auch einen Teil der Prüfung darstellte. Insbesondere in therapeutischen Gesprächen ist diese Sensibilität, eine korrekte Übersetzung, aber auch das eigene Empfinden von großer Bedeutung, um Betroffenen helfen zu können. In praktischen Einheiten und Rollenspielen wurde das theoretisch Gelernte umgesetzt und geübt. Am letzten Schulungstag wurden die Zertifikate übergeben.

Die neuen Sprach- und Kulturmittler (hinten von links) Olivia Guerrero Motz, Mouhammad Al Nassar, Markus Bernhard (Kuntermund), Maisaa Oyoun, Angelika Schlüter (Kuntermund), Ali Alabdo, Izabela Mierzwicka, Sawsan Kadro; (vorne) Negin Hamidi, Olena Pitz, Camelia Kinscher, Zara Ebrahimi, Fatima Bouguerroumi-Hoyer, Aya Alhaj Ali, Svetlana Köpf, Julia Jäkel (Kommunale Integration) und Ralf Maschke-Müller (TAFF). Bild: Landratsamt Ostallgäu

Die neuen Sprach- und Kulturmittler bieten unter anderem Übersetzungen in Spanisch, Russisch, Arabisch, Polnisch, Rumänisch und Farsi an. Sie werden als selbstständige Übersetzer arbeiten und können individuell angefragt werden. Diese können künftig für Übersetzungsaufgaben, auch in kultursensiblen Bereichen, eingesetzt werden. Alle Teilnehmer leben im Ostallgäu.

Vielseitige Schulung der Übersetzer aus dem Ostallgäu

Die zwölftägige Schulung erfolgte in Kooperation mit KunterMund Augsburg, einer Einrichtung der Diakonie. Auch deren Ziel ist es, durch die neuen Übersetzer bei Ratsuchenden Verständigungsbarrieren abzubauen und so den Zugang zu Hilfsangeboten im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich zu erleichtern.

Inhaltlicher Vorläufer der jetzt als Sprach- und Kulturmittler bezeichneten Übersetzer waren die 2017 vom Landratsamt ausgebildeten „Laiendolmetscher“. Aufgrund des damaligen Erfolgs und der bestehenden Nachfrage wurde das Projekt neu aufgelegt.

