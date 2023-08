100.000 Euro für Sanierungsarbeiten in Aitrang: Das ist geplant

Aitranger Gemeinderat befasst sich mit Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Der Bürgermeister macht auf die Not beim TSV Aitrang aufmerksam.

Von Birte Mayer

04.08.2023 | Stand: 10:40 Uhr

Äußerst entschlussfreudig zeigte sich der Gemeinderat Aitrang in seiner vorgezogenen Augustsitzung am vergangenen Montag. So stimmten alle Ratsmitglieder für die Umsetzung eines Innenentwicklungskonzeptes mit Vitalitätscheck des Ortskerns der Gemeinde durch das Planungsbüro „Orte gestalten“ aus München.

