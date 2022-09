100 Jahre Alpenverein Marktoberdorf: Die größte Gemeinschaft der Stadt feiert Jubiläum

Der Alpenverein Marktoberdorf besteht seit 100 Jahren. Die Aufgaben sind geblieben: Einsatz für Menschen, Berge, Natur. Wie die Festredner den Verein würdigen.

09.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

„Der Alpenverein ist kein Auslaufmodell“. Wie wahr, was Zweiter Bürgermeister Wolfgang Hannig bei der 100-Jahr-Feier des Alpenvereins Marktoberdorf feststellte. Schließlich ist er mit rund 3000 Mitgliedern der größte Verein in der Stadt. Und seine Aufgaben, sich einzusetzen für die Natur, die Menschen und die Berge, seien aktueller denn je.

So lief das Sommerfest des Alpenvereins Marktoberdorf ab

Der DAV Marktoberdorf, ein Ortsverband der Sektion Allgäu-Immenstadt, begann seine Feier im Juli mit einem Multivisionsvortrag der bekannten Bergsteiger Luis Stitzinger, Bruder des Ortsvorsitzenden Wendelin Stitzinger, und Alix von Melle über den Mount Everest. Den Abschluss wird ein Vortrag von Heinz Zak über Abenteuer in den Bergen bilden.

Höhepunkt aber war das Sommerfest für Verein und Bevölkerung. Nach einem Gottesdienst mit Pfarrer Karl Mair erinnerte Stitzinger beim Festakt an die vielen Helfer, vor allem im Festausschuss. Stellvertretend hob er Caro Wolf hervor, die sich wesentlich um die Gestaltung der Festschrift gekümmert hat, und Matthias Gruber, Hauptverantwortlicher für die Organisation. Stitzinger dankte auch den vielen Unterstützern in Firmen und Stadt.

Vereins-Vize Thomas Daufratshofer beschrieb unter anderem die Arbeit in den vielen Abteilungen vom Kind bis zum Seniormitglied, wo bedeutsame Werte vermittelt werden: den Umgang der Menschen untereinander und der Natur gegenüber. Das Unterkommen des Vereins war all die Jahre wechselvoll. Aber gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und dem Sportverein habe man einen Platz im oberen Teil des FSV-Vereinsheims gefunden.

Ein Streifzug durch das Jahr 1922: Das Gründungsjahr des Alpenvereins Marktoberdorf

Hannig unternahm in seiner Rede einen Streifzug durch das Jahr 1922, dem Gründungsjahr. In der damals gut 2000 Einwohner starken Kommune wurde mit der Vereinsgründung „ein Nerv der Zeit getroffen“. Was sich im Lauf der Zeit geändert habe, lasse sich auch in der Allgäuer Zeitung nachlesen: Der DAV wird weiblicher.

Lesen Sie auch

Für den Klimaschutz: Mit dem Bus des Alpenvereins in die Berge Angebot in der Region rund um Buchloe

Geert-Dieter Gerrens, Vorsitzender der Sektion Allgäu-Immenstadt, ordnete die Bedeutung der Marktoberdorfer ein: Mit 3.000 von 20.000 Sektionsmitgliedern veranstalten sie rund ein Drittel aller Touren. Neben der Festschrift sei dieses Fest ein Vorbild für das 150-jährige Jubiläum, das die Sektion 2023 begehe.

Vor und während des Festaktes spielten die Oberthingauer Alphornbläser auf. Mittags musizierte ein Auswahlensemble der Marktoberdorfer Stadtmusikkapelle und am Abend heizte bei der Stadel-Fete die Band „Ansatzlos“ mit Live-Musik auf dem Sportgelände den DAV’lern ordentlich ein.Der Nachmittag war vor allem den Kindern gewidmet. Sie konnten sich auf dem FSV-Gelände vergnügen.