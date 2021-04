Bayerischer Landtag behandelt Walder Petition gegen Explosivstoff-Lager

Der bayerische Landtag befasst sich mit den Bedenken gegen den Bau eines Lagers für Explosivstoffe. Das sind die Argumente der Bürgerinitiative.

20.04.2021 | Stand: 06:21 Uhr

Die Petition der Walder Bürgerinitiative „Pyrotechnik-Lager am Wasserschutzgebiet: Wir sagen Nein“ wird am Donnerstag, 22. April, im Petitionausschuss des Bayerischen Landtags behandelt. Verfolgt werden kann die Sitzung per Livestream (siehe Infopunkt). Die rund 1.000 Bürger, die die Petition an den Landtag unterschrieben haben, wollen entschlossen verhindern, dass ein Unterthingauer Unternehmer ein Lager für explosive Stoffe im Walder Ortsteil Kaufmanns errichtet. Ein Grundstück im Außenbereich ist schon in seinem Besitz. Der Bauantrag dazu liegt beim Gewerbeaufsichtsamt bei der Regierung von Schwaben.