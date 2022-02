1000 Liter Wasser für einen Euro: Das investiert die Stadt Marktoberdorf in Trinkwasser

Für sauberes Trinkwasser gibt die Stadt viel Geld aus. Auch beim Abwasser geht es in die Millionen. Ein Projekt nimmt den größten Brocken in Anspruch.

22.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Eigentlich hätte Marktoberdorfs Kämmerer Wolfgang Guggenmos auch in die Werbung gehen können. „1000 Liter Qualitätswasser für nur einen Euro: Wo gibt es das schon?“ Die Antwort braucht er gar nicht zu geben, sie ist bekannt: in Marktoberdorf.

„Wasser ist für uns wichtig“, sagt auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Dafür greift die Stadt tief in die Tasche. Allein 1,2 Millionen sollen in diesem Jahr in die Ortsnetzerweiterung fließen, bedingt auch durch neue Baugebiete. Dies ist im Bereich Wasser der dickste Brocken im Vermögenshaushalt der Stadtwerke. Hinzu kommen weitere 50.000 Euro für die Sanierung der Leitung von Kirchthal bei Lengenwang zum Hochbehälter auf der Buchel in Marktoberdorf. In die Einbindung der Quellen bei Eschenau sind 130.000 Euro und 50.000 Euro für das Wasserschutzgebiet Oberthingau vorgesehen.

Kläranlage in Sulzschneid wird ans Klärwerk Marktoberdorf angeschlossen

Der größte Posten im Bereich Abwasser ist der Anschluss der Kläranlage in Sulzschneid ans Klärwerk in Marktoberdorf. Die Arbeiten dazu haben begonnen. Allein dafür stehen im Haushalt 2 Millionen Euro bereit. Dabei wird das Abwasser zunächst über eine neue Rohrleitung zum Pumpwerk nach Rieder und von da aus weitergeschickt. Es wird ein neues Regenüberlaufbecken mit Pumpwerk und ein Regenrückhaltebecken errichtet. Die bestehende Kläranlage wird aufgegeben. Für Kanalsanierung und Erweiterung stehen in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere 220.000 Euro gehen in die Sanierung der Kläranlage.

Für die Stadtwerke ergibt sich ein Gesamthaushalt in Höhe von knapp 14,3 Millionen Euro, 1,9 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. An neuen Darlehen sind, falls nötig, 4,6 Millionen Euro eingeplant – bei Tilgungen von 1,6 Millionen Euro. Damit steigt der Schuldenstand zum Jahresende auf voraussichtlich 21,1 Millionen Euro.

Gebühren sollen Kosten decken

Allerdings müssen die Preise bei Wasser und Abwasser kostendeckend sein. Das bedeutet: Die Stadt geht gleichsam in Vorleistung und muss sich laut Gesetz das Geld bei der nächsten Gebührenkalkulation von den Nutzern zurückholen. Diese erfolgt im Abstand von vier Jahren. Die nächste Berechnung ist noch ein paar Jahre hin. Deshalb rechnet der Kämmerer auch heuer mit Einnahmen aus der Abwassergebühr in Höhe von 3,35 Millionen Euro (der Kubikmeter kostet 2,75 Euro) und beim Trinkwasser von 1,4 Millionen Euro. Beim Wasser also, dessen Preis allen Kostensteigerungen im täglichen Leben zum Trotz in Marktoberdorf seit 2017 konstant ist.

Das steckt drin im Wasser

Regelmäßig muss auch in Marktoberdorf das Trinkwasser geprüft werden. Die Stadt bezieht es aus drei Quellen. Nachfolgend einige ausgewählte Werte aus dem Jahr 2021.

Kirchthal (bei Lengenwang) : Gesamthärte 18,0 dH, Calcium 87,7 mg/l, Magnesium 24,3 mg/l, Natrium 6,0 mg/l, Kalium 1,6 mg/l, Nitrat 6,9 mg/l

: Gesamthärte 18,0 dH, Calcium 87,7 mg/l, Magnesium 24,3 mg/l, Natrium 6,0 mg/l, Kalium 1,6 mg/l, Nitrat 6,9 mg/l Bertoldshofen : Gesamthärte 18,4 dH, Calcium 97,2 mg/l, Magnesium 29,9 mg/l, Natrium 10,0 mg/l, Kalium 0,8 mg/l, Nitrat 11,1 mg/l

: Gesamthärte 18,4 dH, Calcium 97,2 mg/l, Magnesium 29,9 mg/l, Natrium 10,0 mg/l, Kalium 0,8 mg/l, Nitrat 11,1 mg/l Eschenau (bei Oberthingau): Gesamthärte 18,0 dH, Calcium 92,3 mg/l, Magnesium 22,0 mg/l, Natrium 5,3 mg/l, Kalium 1,1 mg/l, Nitrat 4,7 mg/l

