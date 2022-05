12-Millionen-Projekt: Unterthingau eröffnet neue Auktions-Arena für Rinder

Der Verband „Pro Rind“ weiht das neue Vermarktungszentrum in Unterthingau ein. Weshalb der neue Gebäudekomplex für die Landwirtschaft so wichtig ist.

Von Hans Pfefferle

30.05.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist das neue Zucht- und Vermarktungszentrum in Unterthingau eingeweiht worden. Der 12,6 Millionen Euro teure Neubau ersetzt die bisherigen Marktstandorte Allgäuhalle in Kempten und Schwabenhalle in Buchloe.

