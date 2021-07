Jugendliche fuhr in Marktoberdorf mit dem Rad den Berg vom Schloss hinunter. Dann verlor sie die Kontrolle.

18.07.2021 | Stand: 11:15 Uhr

Am Freitagnachmittag hat sich eine 14-Jährige bei einem Fahrradunfall verletzt. Die Jugendliche war mit ihrem Fahrrad vom Marktoberdorfer Schloss bergab in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer engen Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und fuhr geradeaus in einen Gartenzaun. Sie wurde mit Verdacht auf eine Schulterverletzung in ein Krankenhaus gebracht.