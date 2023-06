Sie helfen in der Not seit 1873

150 Jahre besteht die Feuerwehr in Bidingen bereits. Das feierten die Bidinger ausgiebig unter anderem mit einem Festumzug. Eine Sache lobten die Festredner besonders.

20.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Am 1. Mai 1873 wurde der Feuerwehrverein Bidingen mit 37 Mitgliedern gegründet. Am vergangenen Wochenende feierte nun das ganze Dorf das 150-jährige Bestehen seiner Freiwilligen Feuerwehr mit einem umfangreichen Programm, darunter historische Löschübungen.

Pater Jakob sieht eine Tendenz zu mehr Egoismus in der Gesellschaft

Unterstützt von den Wehren der umliegenden Gemeinden zogen die Bidinger am Sonntagmorgen zu den Klängen der Musikkapelle Bidingen in festlichem Zug durchs Dorf zum Festzelt am Wertstoffhof. Dort hob Pater Jakob hervor, dass es in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit eine gewisse Tendenz zum Egoismus gebe; dass vermehrt nach dem sogenannten Sankt-Florian-Prinzip gelebt werde. Dabei werde dem Heiligen St. Florian mit dem bekannten Spruch „o Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an“ großes Unrecht angetan. Denn dieser habe sich sehr für andere eingesetzt und sei dafür im Fluss ertränkt worden. Dabei seien wir alle vor Gott für ein gutes Miteinander verantwortlich und dürften uns nicht aus dieser Verantwortung stehlen.

Vorstand der Feuerwehr bittet um mehr Respekt für Feuerwehrleute bei einem Einsatz

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr lebten diese Verantwortung für ihre Mitmenschen, setzten bei ihren Einsätzen oftmals ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel. Pater Jakob dankte den Feuerwehrmännern und -frauen für ihr großes Engagement sowohl für die Gemeinschaft als auch bei allen kirchlichen Veranstaltungen.

Ein kreatives Geschenk übergaben (von links) Angelika Rauch (Trachtenverein), Willi Wind (Schützenverein) und Werner Söller (Sportverein) an Manfred Pfanzelt. Bild: Rosemarie Klimm

Vorstand Martin Eberle gab aus der Chronik die seinerzeitige Ausstattung der 37 Gründungsmitglieder der Bidinger Wehr bekannt. Auch aus der einstigen Dorfordnung zitierte er einige Vorschriften. Dann hob er die gelungene Zusammenlegung der Bidinger Wehr mit den Außengruppen Bernbach, Ob und Tremmelschwang und die gute Kameradschaft innerhalb der Wehr hervor und verwies auf die gute Jugendarbeit. Allein im vergangenen Jahr wurden neun Jugendliche neu in die Gruppe aufgenommen. 18 Jugendübungen fanden statt, 15 Jugendliche nahmen am Kreisfeuerwehrtag teil.

Auch bat er darum, dass den Rettungskräften, die heute bei ihrem Einsatz immer öfter körperlich angegriffen werden, der erforderliche Respekt entgegengebracht werden möge.

Bürgermeister: Großen Respekt und Anerkennung

Bürgermeister Franz Martin sagte, dass die ehrenamtlichen Leistungen der Feuerwehrmänner und -frauen für das Wohl und den Schutz der Gemeinde Bidingen während der vergangenen 150 Jahre großen Respekt und Anerkennung verdienen. Die Gemeinde als Träger der Freiwilligen Feuerwehr sorge für deren stets auf neuestem technischem Stand zu haltende Ausstattung.

Landrätin Maria Rita Zinnecker (von rechts) und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner (ganz links) überreichten Feuerwehrvorstand Martin Eberle und dem ersten Kommandanten Manfred Pfanzelt eine Urkunde. Bild: Rosemarie Klimm

Martin hob auch die hervorragende Jugendarbeit der Wehr hervor, für die er eine Geldspende überreichte. Die Glückwünsche samt einer Dank- und Anerkennungsurkunde und einer Spende des Landkreises zum Jubiläum überreichte Landrätin Maria Rita Zinnecker gemeinsam mit Kreisbrandrat Markus Barnsteiner.

Sie ging unter anderem auf die sich inzwischen stark gewandelten Aufgaben der Wehren ein, dankte den Aktiven für deren großen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit. Ebenso dankte sie deren Familien, Freunden und Arbeitgebern für die stete Unterstützung. Kreisbrandrat Barnsteiner hob das herausragende und vorbildliche bürgerschaftliche Engagement der Aktiven hervor. Er verwies darauf, dass in den Wehren auch Teamgeist nachhaltig gefördert werde. Die Zusammenarbeit innerhalb des Landkreises klappe hervorragend. Landtagsabgeordnete Angelika Schorer dankte den Freiwilligen Feuerwehren für ihr Engagement. Sie überreichte ebenfalls eine Spende.

