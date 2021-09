16-Jähriger Mofafahrer stürzt bei Vollbremsung in Marktoberdorf und verletzt sich

Zu spät bemerkte ein junger Mofafahrer in Marktoberdorf ein bremsendes Auto vor ihm. Er bremste stark, fiel dabei hin und landete im Krankenhaus.

22.09.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Bei einer Vollbremsung ist ein junger Mofafahrer am Dienstag in Marktoberdorf gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 16-Jährige am Nachmittag mit seinem Kraftrad auf der Füssener Straße Richtung Ortsausgang.

Vollbremsung in Marktoberdorf: 16-Jähriger stürzt

Zu spät bemerkte er, dass der Autofahrer vor ihm bremsen musste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der junge Mann voll. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Lesen Sie auch: