Schon wieder ein vermisster Teenager: 16-Jährige aus Günzach verschwunden

Eine 16-Jährige aus Günzach wird seit Anfang Mai vermisst. Der letzte Kontakt war ein Telefonat. Wer hat sie gesehen?

24.05.2022 | Stand: 10:53 Uhr

Eine 16-Jährige aus Günzach wird vermisst: Sie kam laut Polizei am 4. Mai nach der Schule nicht zurück zum Heilpädagogischen Reiterhof in Günzach. Bei einem Telefonat gab sie gegenüber der Heimleitung an, dass sie mit einer Freundin unterwegs nach Füssen sei. Seither konnte sie niemand mehr erreichen.

Alle bisherigen Maßnahmen und Ermittlungen führten nicht dazu, dass die Jugendliche gefunden wurde.

Mädchen aus Günzach vermisst: So beschreibt die Polizei die Jugendliche

Das Mädchen ist circa 1,73 Meter groß, von dünner Statur, hat schwarze mittellange Haare und trägt vorwiegend schwarze Kleidung.

