16-Jährige löscht brennenden Mülleimer in einer Schule in Marktoberdorf

Eine 16-Jährige hat in einer Schule in Marktoberdorf einen brennenden Papierkorb gelöscht. Das Feuer verursachte einen Schaden von mehreren tausend Euro.

27.09.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Eine 16-jährige Schülerin hat am Montagmorgen in Marktoberdorf vor dem Unterricht ein Feuer in einem Papierkorb gelöscht. Nach Angaben der Polizei stellte das Mädchen beim Betreten eines Klassenzimmers fest, dass dieses komplett verraucht war. (Lesen Sie dazu auch: Mann steckt Hecke des Nachbarn versehentlich mit Bunsenbrenner in Brand)

Ein Papierkorb in der Marktoberdorfer Schule brannte

Ein Papierkorb, der im Eck des Klassenzimmers unter dem Waschbecken stand, brannte. Die 16-Jährige holte einen Feuerlöscher und löschte die Flammen. Dank des gefliesten Bodens im Bereich des Waschbeckens breiteten sich die Flammen nicht so schnell aus. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08342/96040 entgegen.

