18-Jähriger verursacht angetrunken Unfall und stellt Auto an Waldrand ab

Ein Zeuge meldet der Polizei einen Wagen mit ausgelösten Airbags an einem Waldrand nahe Stötten. Die Kennzeichen fehlen - die Fahrzeugnummer ist abgedeckt.

29.10.2023 | Stand: 11:52 Uhr

In Stötten am Auerberg sollte offenbar ein Unfall verschleiert werden. Ein Zeuge meldete am Samstagvormittag einen Unfallwagen mit ausgelösten Airbags, so die Polizei. Außerdem fehlten an dem Fahrzeug die Kennzeichen und die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde abgedeckt.

Unfall bei Stötten: 18-Jähriger hatte wohl getrunken

Doch die Polizei konnte den Halter des Wagens und den 18-jährigen Fahrer ermitteln. Offenbar war das Auto bei dem Unfall mit vier Insassen besetzt gewesen, als der 18-jährige - offenbar angetrunken - gegen einen Baum prallte. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden. Gegen den jungen Mann ermittelt jetzt die Polizei.

