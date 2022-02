2.2.22: Trotzdem keine Hochzeit in Marktoberdorf!

Das hübsche Datum 2.2.22 ließ heiratswillige Marktoberdorfer offenbar kalt. Zumindest vermählte sich keiner. Wie sieht es am 22.2.22 an der Hochzeitsfront aus?

02.02.2022 | Stand: 17:05 Uhr

„Heute keine Hochzeit, kein Traum in Weiß“, berichtete uns das Standesamt Marktoberdorf aktuell am 2. Februar. Es blieb also bei dem, was Standesamtsleiterin Inge Hofbauer uns schon vor drei Wochen gemeldet hatte. Das Datum 2.2.22 ließ die heiratswilligen Marktoberdorfer offenbar kalt – obwohl Schnapszahlen wie diese sonst auch in der Ostallgäuer Kreisstadt bei Heiratswilligen für Hochzeiten extrem hoch im Kurs stehen. „Wir hatten für Mittwoch, 2.2., trotz des Schnapszahljahres 22 nicht einmal eine einzige Anfrage für eine Hochzeit in Marktoberdorf“, betont die Standesbeamtin. Im Gegensatz zu einigen anderen Standesämtern.