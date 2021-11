Der Gemeinderat in Ruderatshofen muss sich für oder gegen einen Mobilfunkmast entscheiden. Die lebhafte Diskussion findet einen überraschenden Ausgang.

13.11.2021 | Stand: 19:26 Uhr

Im dritten Anlauf musste nun der Gemeinderat über den Antrag auf den Bau eines 20 Meter hohen Mobilfunkmasts im Gewerbepark Am Fürgen entscheiden. Das lockte diesmal gut zwei Dutzend Zuhörer zur Ratssitzung in den Walburgsaal in Ruderatshofen. Sie bekamen nach dem ausführlichen Informationsvortrag von Bürgermeister Johann Stich eine lebhafte Diskussion der Ratsmitglieder zu hören. Mit überraschendem Ausgang.