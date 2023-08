2000 Fans feiern beim Vektol-Festival: "Es ist einfach alles perfekt"

Klein, alternativ und voller Liebe lautet das Motto der Macher. Wie das funktioniert, zeigt ein Besuch auf der Tanzfläche, die normalerweise eine Kuhweide ist.

13.08.2023 | Stand: 17:09 Uhr

Beim Vektol-Festival in Marktoberdorf ist alles ein bisschen anders. Das geht schon beim Veranstaltungsort los. Eine genaue Adresse gibt es nicht. Doch das Gelände kann man gar nicht verfehlen. Schon von Weitem prangen einem die Wegweiser entgegen. Feiernde ziehen entlang der Hochwiesstraße an Maisfeldern vorbei zum Ort des Geschehens: einer Kuhweide – „der wohl schönsten Kuhweide in Marktoberdorf“, wie Raphael Hipp und Jakob Zeiler sagen.

