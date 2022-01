230 Teilnehmer beim Montagsspaziergang in Marktoberdorf: Polizei zieht Bilanz

Innerhalb einer Woche haben sich die Teilnehmer beim Montagsspaziergang in Marktoberdorf mehr als verdoppelt. Die Polizei erzählt, wie die Organisation ablief.

28.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Etwa 230 Personen haben am Montagabend in Marktoberdorf an einem Montagsspaziergang teilgenommen. „Wir sind extrem zufrieden, wie die Veranstaltung abgelaufen ist“, sagt Rudolf Stiening von der Polizei Marktoberdorf. Er hat den Einsatz am Montagabend geleitet und sagt: „Vonseiten der Polizei gab es keinerlei Beanstandungen.“

Organisatorin hat Montagsspaziergang in Marktoberdorf angemeldet

Der Spaziergang sei im Vorfeld von der Organisatorin angemeldet worden. Laut Stiening sind Versammlungen zwar nicht genehmigungs-, aber anmeldepflichtig. „Das Versammlungsrecht ist im Grundgesetz verankert und wir wollen das in einem rechtlich sauberen Bahnen unterstützen.“ Dadurch, dass die Polizei vorher Bescheid wusste, konnten sich die Einsatzkräfte gut auf eventuelle Störungen und Auseinandersetzungen vorbereiten und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen sicheren Rahmen bieten. Vom Landratsamt gab es zudem verschiedene Auflagen, erzählt Rudolf Stiening: Dazu gehört beispielsweise, dass die Teilnehmer den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten. Vonseiten der Organisatoren wurden Ordner eingesetzt, die bei der Veranstaltung zusätzlich für Sicherheit sorgten. „Diese Personen müssen entsprechend gekennzeichnet sein“, sagt Stiening.

Polizei Marktoberdorf: Es ist eine Dynamik erkennbar

Die Polizeibeamten zählten bei dem Spaziergang am Montagabend etwa 230 Teilnehmer. „In der Woche zuvor waren es noch 100. Es ist eine gewisse Dynamik erkennbar.“ Bereits seit Wochen treffen sich jeden Sonntagabend auf dem Marktplatz im Marktoberdorfer Stadtzentrum Menschen, um ein Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft zu setzen (wir berichteten). Die Polizei begleitete das Treffen einmal. Anders als bei den Montagsspaziergängen sei dort jedoch kein Veranstalter erkennbar. „Wir behalten diese Treffen im Blick“, sagt Stiening. Doch auch hier sei bisher alles gepflegt zugegangen. Für die kommende Woche ist wieder ein Montagsspaziergang in Marktoberdorf angemeldet.

