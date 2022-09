24-Jähriger in Marktoberdorf mit Marihuana erwischt

Die Polizei hat in Marktoberdorf einen jungen Mann mit einem Tütchen Marihuana aufgegriffen. Dieser versuchte noch, die Drogen vor der Kontrolle loszuwerden.

26.09.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Polizeibeamte haben am Sonntagmittag in Marktoberdorf einen 24-Jährigen mit Marihuana erwischt. Als der junge Mann den Streifenwagen sah, warf er ein weißes Tütchen über eine Hecke in der Schwabenstraße. (Lesen Sie dazu auch: Polizei erwischt Fahrer in Marktoberdorf unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer)

Schnell wurde klar, warum der Mann das Tütchen wegwarf

Die Beamten hielten den 24-Jährigen an und überprüften den Bereich um die Hecke. Dabei fanden sie das Tütchen und es wurde schnell klar, warum der Mann es loswerden wollte. Es handelte sich um Marihuana. Die Polizei stellte das Rauschgift sicher. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Lesen Sie auch: Am Wochenende Gras geraucht - am Dienstag von der Polizei erwischt