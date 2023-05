2400 Liter Wassertank, 299 PS: Das ist das neue Fahrzeug der Feuerwehr Ingenried

Die Feuerwehr Ingenried hat ein neues Fahrzeug: das HLF 29. Und das hat einiges zu bieten. Bürgermeister Saur ist überzeugt: Es war die richtige Investition.

23.05.2023 | Stand: 09:08 Uhr

Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Ingenried, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 29, ist im Rahmen eines Feuerwehrfestes seiner Bestimmung übergeben worden. Zahlreiche Gäste wohnten diesem bei und bescherten Feuerwehr und Ort eine stimmungsvolle Einweihung.

Das HLF 20 hat 299 PS und Automatikschaltgetriebe, einen Rosenbauer Aufbau mit Mannschaftsraum für neun Feuerwehrler, einen 2400 Liter fasenden Wassertank, eine Feuerlöschkreiselpumpe mit 3000 Liter Leistung pro Minute bei 10 bar Druck, einen eingebauten Stromerzeuger und vieles mehr. Das neue Fahrzeug wurde bei schönstem Wetter zuerst vor der Kirche von Pfarrer Thaddäus Biernacki nach einem gemeinsamen Gottesdienst, zusammen mit der örtlichen Musikkapelle, gesegnet und danach bei einem Feuerwehrfest zur Besichtigung ausgestellt.

Feuerwehr Ingenried bekommt neues Fahrzeug für über 470.000 Euro

Bürgermeister Georg Saur begrüßte eine ganze Reihe von Ehrengästen, die örtlichen Vereine und alle Gäste, die den besonderen Tag zum Feiern nutzten. Mit der Neuinvestition habe man ein Fahrzeug mit technisch qualitativer Bestausrüstung erstanden, das sich nach den neuen Herausforderungen in mehreren Einsatzarten stellt. Retten, löschen, bergen und schützen stellten die Feuerwehr heutzutage vor immer neue Herausforderungen. Er hoffe dennoch, sagte der Bürgermeister, dass das Fahrzeug zu möglichst wenigen Einsatzfahrten ausrücken muss – doch wenn es gebraucht werde, sei die Feuerwehr nun bestens darauf vorbereitet. „Die Entscheidung war richtig“, erklärte der Bürgermeister zu den 472.000 Euro, die die Gemeinde habe investieren müssen. Rund 170.000 Euro habe sie an Fördergelder erhalten. Es dürfe nie mehr wie in der Vergangenheit passieren, dass die Wehr nicht ausrücken kann. So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig müsse man in die Hand nehmen. Das fördere die Kameradschaft und das Miteinander und es verschaffe auch einen Stellenwert, der ein gutes Gefühl auch in der Bevölkerung auslöst.

Kommandant der Feuerwehr Ingenried freut sich riesig

„Nach drei Jahren Vorbereitung, harter Planung und Schulung steht es nun da“, sagte Kommandant Andreas Ikier voller Freude. Die Wehr sei bereit für neue Aufgaben, dafür habe sie sich in zahlreichen Einführungs- und Ausbildungseinheiten vorbereitet. Er erklärte noch einige Daten zur Fahrzeugbeschaffung und meinte, dass es auch viel Motivation und Engagement bringe, gerade wenn bei der Suche nach Nachwuchs für die Feuerwehr. Auch Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta dankte allen Beteiligten. Ein Geschenk sei das Fahrzeug auf keinen Fall gewesen, aber auf jeden Fall stehe die Ingenrieder Feuerwehr heute dort, wo sie zu stehen hat. Dafür und für die Zukunft wünschte er gute Fahrt und alles Gute.