29-jähriger Mann schlägt in Marktoberdorfer Disko zu

20.03.2022 | Stand: 13:46 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 29-jähriger Mann aus Kaufbeuren in einer Diskothek in Marktoberdorf gewalttätig geworden. Der Mann hatte laut Polizei zunächst andere Gäste angepöbelt. Ein Verantwortlicher der Diskothek bat den Mann deswegen zu gehen. Der Mann schlug dem Verantwortlichen jedoch unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen dabei leicht. Die Sicherheitsmitarbeiter brachten den Schläger nach draußen. Dabei wurde ein Sicherheitsmitarbeiter und der Schläger selbst verletzt. Der Schläger wurde der Polizei übergeben und erhielt neben einem Platzverweis auch noch eine Anzeige.

