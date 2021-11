2G-Lockerung für Jugendliche: Erleichterung bei den Fußballspielern in Marktoberdorf

Bei der Jugend des FSV Marktoberdorf stand der Hallensport wegen der Corona-Regeln auf der Kippe. Ein Großteil der Spieler ist ungeimpft.

10.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Die Freude ist Samuel Fischer am Dienstagmittag am Telefon anzuhören. Wenige Minuten ist es her, dass dass Bayerische Kabinett entschieden hat: Ungeimpfte Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können weiterhin an Sport- und Freizeitangeboten teilnehmen. „Die Erleichterung ist groß“, sagt Fischer, der die B-Jugend beim FSV Marktoberdorf trainiert. Mit der 2G-Regel hätte bei der U17-Mannschaft nämlich kein Hallentraining stattfinden können.

Kein Hallentraining für Ungeimpfte im Ostallgäu

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind lediglich 40 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen in Bayern vollständig geimpft. Jedoch gilt im Landkreis Ostallgäu seit Sonntag für den Hallensport die 2G-Regel. Nur Geimpfte oder Genesene dürfen trainieren. Diese Nachricht sorgte auch bei den Marktoberdorfer Fußballspielern für Ernüchterung. „In der B-Jugend sind drei von 17 Spielern vollständig geimpft. Drei weitere haben ihre Erstimpfung erhalten. So hätten wir das Fußballtraining nicht durchführen können“, sagt Juniorenleiter Samuel Fischer. Auch in der C-Jugend ist nur ein Teil der Spieler geimpft. Dort sind laut Fischer sechs von 18 Spielern. Lediglich die Spieler der G- und der E-Jugend, die jünger als zwölf sind, hätten normal weiter trainieren können.

Jugendliche in Marktoberdorf sehr geknickt

„Die Jugendlichen waren schon sehr geknickt“, erzählt Fischer. In der WhatsApp-Gruppe der Fußballer fragten einige, ob diese Regel auch für Schüler gelte. Schließlich würden sie sich doch in der Schule mehrmals in der Woche auf Corona testen. „Für die Jugendlichen war das sehr schwierig“, sagt Fischer.

Gerade über die Wintermonate sei das Hallentraining für die Fußballer ideal. Die Temperatur sei angenehm und die Sportler können sich bewegen.

Über Corona-Phase abgebaut

Wenn der Hallensport in diesem Winter ausgefallen wäre, hätte dies für die Jugendlichen weitere Einbuße bedeutet. „Sie haben, was die körperliche Fitness betrifft, durch die Corona-Phase sowieso extrem abgebaut“, sagt Juniorenleiter Samuel Fischer. „Wir sind deshalb sehr froh, über den Winter hinaus mit den Jugendlichen arbeiten zu können.“

