Seit Mittwoch gilt die 2G-Regel im Einzelhandel. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen shoppen gehen. Ein Streifzug durch Marktoberdorf an Tag eins.

08.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

An diesem Vormittag ist viel los in dem kleinen Geschäft von Jasmin Uebele. Immer wieder geht die Tür zum „Lädchenglück“ in Marktoberdorf auf, immer wieder springt eine Mitarbeiterin zum Eingang. „Einen Impf- oder Genesenennachweis bitte“, sagt sie zu einer Kundin, die ihren Impfpass vorzeigt. Den Personalausweis hält sie auch gleich bereit – denn der Name wird abgeglichen. Ist alles kontrolliert, kann es mit dem Einkauf losgehen.