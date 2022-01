2G-Regel in der Jugendarbeit: Kreisjugendring Ostallgäu warnt vor schlimmen Folgen

Über Monate hinweg galt für Jugendliche in der Jugendarbeit die 2G-Regel. Der Kreisjugendring Ostallgäu warnt jetzt: Das kann psychologische Folgen haben.

27.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Sie wurde lange gefordert und ist nun beschlossen worden: die Lockerung der 2G-Regel in der Jugendarbeit. Bislang mussten Jugendliche ab 14 Jahren geimpft oder genesen sein, um an entsprechenden Angeboten teilnehmen zu dürfen. Von dieser Regel sind nun auch minderjährige Schülerinnen und Schüler, die dreimal pro Woche in der Schule getestet werden, ausgenommen.

„Wir sind sehr froh über die angekündigte Lockerung der 2G-Regelung“, sagt Anna Heiland, Sozialpädagogin beim Kreisjugendring Ostallgäu (KJR). „Angebote der außerschulischen Jugendbildung müssen für alle Jugendlichen erreichbar sein.“

Corona im Ostallgäu: Jugendliche haben mit 2G zu kämpfen

Seit zwei Jahren bestimmt nun die Pandemie den Alltag. Vor allem für junge Menschen bringt dies Einschränkungen mit sich. Der KJR beschreibt die Jugendzeit als eine besonders prägende Phase, in der sich junge Menschen entwickeln, Persönlichkeiten ausbilden und sich als selbstständige, demokratische Bürgerinnen und Bürger etablieren.

Es ist aber auch eine Zeit, in der man viel Zeit mit Freunden verbringt, Nachmittage und Abende unterwegs ist und auch den einen oder anderen Krach mit der Familie durchzustehen hat.

Jugendliche in derm Pandemie: Sichere Räume bleiben durch 2G verwehrt

Corona hat all dies jedoch verändert: „Bestimmte Eigenschaften wie das solidarische Verhalten gegenüber Älteren, gute Schulleistungen trotz pandemischer Einschränkungen werden vorausgesetzt. Raum für gemeinsame Erlebnisse mit dem Freundeskreis bleibt hier kaum. Jugendarbeit schafft diese Räume“, schreibt der KJR in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

2G-Regel trifft Jugendliche Verbände warnen: Jugendliche dürfen nicht durch 2G ausgeschlossen werden

Die außerschulische Jugendbildung sei ein Ort, an dem sich junge Menschen treffen und entwickeln können. Angebote der Jugendarbeit fördern demokratische Werte und schaffen Platz, um über gesellschaftliche Themen zu diskutieren und eigene Meinungen zu entwickeln.

Bilderstrecke

Corona im Allgäu: Eine Chronologie der Krise in Bildern

Einrichtungen und Angebote der Jugendarbeit erreichen Jugendliche mit all ihren Problemen, bieten Unterstützung und intervenieren in Notsituationen, betont der Kreisjugendring. Seit November 2021 herrschte nun die 2G-Regel in der Jugendarbeit. Gegen diese Regel sprechen laut dem Kreisjugendring mehrere Gründe:

„Jugendliche werden in ihrer Impfentscheidung stark von den Eltern beeinflusst. Entscheiden sie sich gegen die Meinung der eigenen Eltern und möchten sich trotzdem impfen lassen ist es in der Praxis oftmals schwierig, Ärzte zu finden, die auch ohne Unterschrift der Eltern Jugendliche impfen.“

Kreisjugendring warnt: Schüler leiden psychisch unter der Pandemie

Schülerinnen und Schüler gehören zu der Gruppe, die am meisten getestet wird. Die 2G-Regel würde jungen Menschen den Zugang zu sicheren Orten und der gesellschaftlichen Teilhabe verwehren. Und dies, obwohl sich die Pandemie seit Beginn besorgniserregend auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auswirke – besonders auf jungen Menschen, die in benachteiligten Verhältnissen aufwachsen.

Unterstützungs- und Beratungsangebote, beispielsweise in den Jugendzentren, waren unter der 2G-Regel nicht mehr beziehungsweise nur sehr schwer zugänglich, kritisiert der Kreisjugendring. „Jugendarbeit ist Teil der Jugendhilfe und besonders in Pandemiezeiten systemrelevant.“

Jugendarbeit im Ostallgäu: Gewissenhafter Umgang vorhanden

Die Freude beim Kreisjugendring Ostallgäu ist nun groß, dass die Regel gelockert wurde. „Die jungen Menschen und die Jugendarbeit haben bereits im Sommer und im Herbst bewiesen, dass ein gewissenhafter Umgang mit den Pandemiebestimmungen möglich ist und zu keiner erhöhten Gefahr für Beteiligte führt“, sagt Heiland.

Lesen Sie auch: