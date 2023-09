Muko-Lauf in Wald bricht alle Rekorde - So viele Teilnehmer wie nie

So viele Läufer wie noch nie gehen bei der Benefizveranstaltung in Wald auf die Strecke. Die drei Gesamtsieger überraschen mit einer ganz besonderen Geste.

24.09.2023 | Stand: 18:15 Uhr

„Jede Teilnahme zählt“, hieß es im Vorfeld zum dritten Muko-Lauf in Wald. Gerhard Berkmiller, der Vorsitzende des Förderverein Mukoviszidose, hatte sich viele Läuferinnen und Läufer gewünscht, die an der Veranstaltung teilnehmen. Seine Hoffnung wurde mehr als übertroffen. Es gingen nicht nur viele Läufer auf die Strecke - bei der Voranmeldung zeichnete sich sogar ein neuer Rekord ab. Und so fanden sich am Samstag um die „Waldhalla“ 1300 Personen ein, die sich über die verschiedenen Strecken versuchten. Ob joggen, laufen, sprinten, walken oder nur spazieren: Beim Muko-Lauf war alles erlaubt. Es war ja auch alles für einen guten Zweck.

