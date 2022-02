30-Jähriger aus Engratsried vermisst

Seit knapp zwei Wochen wird ein Mann aus Engratsried im Ostallgäu vermisst. Wer hat den 30-Jährigen gesehen?

28.01.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Vermissten aus dem Ostallgäu: Seit Samstag, 15. Januar, wird aus Engratsried ein 30-jähriger Mann vermisst. Er verließ seine Wohnung und wollte angeblich zu seinem Vater nach Polen fahren, heißt es im Polizeibericht. Dort kam er allerdings nie an. Er hatte auch seine persönlichen Gegenstände wie Ausweis, EC-Karte und Medikamente zurückgelassen.

Mann aus Engratsried vermisst: So wird der 30-Jährige beschrieben

So beschreibt die Polizei den Mann: 1,86 Meter groß, schlank, dunkelblonde Haare, Stirnglatze, er war dunkel gekleidet und führte eine kleine dunkle Sporttasche bei sich. Am rechten Oberarm hat er eine Tätowierung in Form eines Auges.

