35 Einsatzfahrzeuge fahren mit Blaulicht in Marktoberdorf: Was war da los?

Ein Konvoi durch Marktoberdorf sorgte am Montag für Rätselraten in der Stadt. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst und Polizei waren unterwegs.

20.04.2021 | Stand: 14:55 Uhr

Großer Bahnhof für einen verstorbenen Retter: Am Montagabend gegen 17 Uhr passierte ein langer Konvoi aus zahlreichen Fahrzeugen, der am Roten Kreuz in Marktoberdorf gestartet war, die große AOK-Kreuzung in der Stadt und später die Kaufbeurener Straße. Mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn waren daran einige BRK-Rettungsdienstfahrzeuge beteiligt, ebenso Feuerwehren, THW - und inmitten davon ein Leichenwagen.

Video: Christian Köberl

Die Retter gaben einem der Ihren das letzte Geleit: dem ebenso verdienten wie langjährigen, hauptberuflichen BRK-Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und ehrenamtlichen Kameraden Harald Flitta (51). Ein rührendes Zeichen der Anteilnahme. Hier eine Würdigung.

Ein Nachruf auf einen verdienten Retter

Die Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes in Marktoberdorf, der BRK-Kreisverband Ostallgäu sowie der BRK-Bezirksverband Schwaben trauern mit Harald Flitta (51) um einen äußerst engagierten Mitstreiter.

Der Ostallgäuer BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Hofmann charakterisiert den Verstorbenen als ebenso vorbildlich wie besonnen in seinem Beruf: „Harry Flitta war fachlich versiert, immer professionell und hat vorbildliches Engagement gezeigt.“ Darüber hinaus habe er stets Menschlichkeit und Ruhe ausgestrahlt: „Auch in schwierigen Einsatzsituationen ist er im Umgang mit Patienten und Kollegen immer menschlich und ruhig geblieben“, betont Hofmann.

Harald Flitta (Biessenhofen) war seit 1992 hauptberuflich als Rettungsassistent und zuletzt als Notfallsanitäter beschäftigt. Seit 2014 war er mit viel Herzblut als Praxisanleiter in der Ausbildung des Rettungsdienstnachwuchses sowie als Einsatzleiter an der Rettungswache Marktoberdorf engagiert, berichtet das BRK. Als solcher leitete er auch große Rettungseinsätze wie zum Beispiel nach Schulbusunfällen.

Aber auch an der Organisation von Katastrophenschutzübungen, an Weiterbildungen für angehende Notärzte oder an der Organisation von Wettbewerben für Rotkreuzler war der rührige Flitta federführend beteiligt. Harald Flitta leistete unzählige Einsatzstunden bei der BRK-Bereitschaft ab und wurde unter anderem 2003 auch mit dem sächsischen Fluthelfer-Orden geehrt. (Lesen Sie auch: Nachruf: Dr. Herbert Forster prägte die Luftrettung in den Allgäuer Bergen)

BRK Ostallgäu: "Ein Rotkreuzler im besten Sinne"

Als Dozent an der schwäbischen Berufsfachschule für Notfallsanitäter sowie dem Simulationszentrum war Flitta "durch seine Gabe, herausragendes Fachwissen und langjährige Erfahrung einprägsam zu vermitteln, Vorbild für ganze Rettungsdienst-Generationen", betonen die Ostallgäuer BRK-Verantwortlichen. Und weiter: "Wir verlieren mit ihm einen Kameraden, der stets von Herzen den Grundwert der Menschlichkeit mit Leben erfüllte und damit Rotkreuzler im besten Sinne war."

Harald Flittas jüngerer Bruder Stefan Flitta ist nach wie vor ehrenamtlich beim Roten Kreuz aktiv, berichtet Kreisgeschäftsführer Hofmann.

