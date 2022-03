35 Flüchtlinge auf dem Weg in die Sicherheit: So bereitet sich Marktoberdorf auf die Ankunft vor

Mit einem Bus holt das Arthotel Ana Ukrainer an der polnischen Grenze ab. In Marktoberdorf wird derweil alles für die Ankunft der Menschen vorbereitet.

Die Nachricht verbreitet sich am Samstagnachmittag schnell: 40 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen nach Marktoberdorf kommen. Die Menschen sollen im Arthotel Ana, im früheren Hotel Sepp, in der Bahnhofstraße, untergebracht werden. „Wir haben die Zimmer frei und stellen sie gerne zur Verfügung“, sagt Hildegard Heumann, die das 130-Betten-Haus im Auftrag der GSH-Hotelgruppe leitet. Hinter der Aktion steckt ihr Chef, Heiko Grote von Georgeos Smiling Hotels. Er organisiert private Bustransporte an die ukrainisch-polnische Grenze, um Ukrainern zu helfen. Als er anfragte, in welchen Häusern Platz zur Verfügung stehe, sagt Heumann in Marktoberdorf gleich zu.