37 Jahre an der Grundschule Bidingen: Schulleiterin Ursula Wagner geht in Pension

Sie fing in Bidingen nach dem Referendariat als Lehrerin an und sagte dort nun als Rektorin "Adieu". Warum Ursula Wagner-Hampartsumyan der Abschied schwerfällt.

30.07.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Seit fast 40 Jahren, davon 37 Jahre an der Grundschule in Bidingen, ist Ursula Wagner-Hampartsumyan als Lehrerin tätig. Zum Schuljahresende wurde die Schulleiterin nun in einer Feierstunde mit allen freundschaftlich mit der Schule verbundenen Weggefährten in der Aula in den Ruhestand verabschiedet.

Die Pädagogin ist eine gebürtige Marktoberdorferin

Schulamtsdirektor Andreas Roth fasste ihre gradlinige Laufbahn zusammen. Die gebürtige Marktoberdorferin besuchte die Grundschule St. Martin und machte am Gymnasium Abitur. Danach studierte sie an der Universität Augsburg Lehramt für Grund- und Hauptschule. Nach dem 1. Staatsexamen verbrachte sie ihren einjährigen Vorbereitungsdienst in Unterthingau, dann je ein Jahr an der Adalbert-Stifter-Grundschule Kaufbeuren und der Volksschule Obergünzburg.

Nach dem 2. Staatsexamen 1984 kam sie nach Bidingen. Dort übernahm die Pädagogin 2003 die stellvertretende, ab 2007, mitten im Schulhausneubau, die kommissarische und dann ab 2008 die reguläre Schulleitung.

Wie die Grundschule in Bidingen auch von ihren musikalischen Fähigkeiten profitierte

Roth lobte Wagner als hochengagierte Lehrerin, die sich voll mit der Schule identifiziert und Profil und Image der Schule prägte. Musik ist für sie ein zentrales und wichtiges Thema und das Schulleben profitierte stets von ihren musikalischen Fähigkeiten.

In den vielen Jahren seien die Aufgaben nicht leichter geworden, jedoch habe sie die Verantwortung für die Schüler immer sehr ernst genommen, um das Beste zu erreichen. Auch im Namen der Regierung von Schwaben bedankte er sich bei Wagner für ihre langjährige vorbildliche Unterrichts- und Erziehungsarbeit.

Die scheidende Rektorin hat über viele Jahre fast der halben Gemeinde Schreiben, Lesen und Rechnen beigebracht

Bürgermeister Franz Martin bezeichnete Wagner als Urgestein der Schule beziehungsweise „fein gearbeitete Marmorstele mit funkelnden Diamanten“. Habe sie doch durch ihre glänzende Arbeit über viele Jahre fast der halben Gemeinde Schreiben, Rechnen und Lesen beigebracht. Durch die Nachbarschaft von Schule und Rathaus sei die Zusammenarbeit mit ihr auf kurzem Weg, unkompliziert und unter dem Schulmotto „Miteinander macht Schule“ immer positiv gewesen.

37 Jahre war die scheidende Rektorin als Schulleiterin in Bidingen (hier eine Ortsansicht) tätig. Bild: Mathias Wild

Den Dankesworten und guten Wünschen für den neu beginnenden Abschnitt schlossen sich Elternbeiratsvorsitzende Renate Rief und Irmgard Schnieringer im Namen des Fördervereins der Grundschule, dem Wagner seit seiner Gründung 2008 als Mitglied angehört, an.

Überraschend spielt auch die Musikkapelle Bidingen ein Ständchen

In einer unterhaltsamen Film- und Fotopräsentation über das Schulleben nahmen alle Kinder von ihrer Rektorin Abschied. Die Kolleginnen gratulierten im Chor „galant, der Ursi jetzt zum Ruhestand“. Als Überraschung umrahmten Bläser und Sänger der Musikkapelle Bidingen, auch mit dem bulgarischen Lied „viele Jahre“, in dem ihr aus Bulgarien stammender Ehemann Harry als Solist und als begnadeter Sänger mitwirkte, die Feier.

Mit zwei alten Holzrahmen ehemaliger Schreibtafeln, die Wagner dekoriert hat, symbolisierte sie erst den Kindern, dann den Gästen ihre Situation. Sie fühle sich derzeit zwischen zwei Welten. Nämlich der Welt des Organisierens und Funktionierens, eng und fest gewebt in bunten Materialien, und der lockeren und freieren Welt mit luftigen bunten Bändern und viel Freiraum. Die Zeit im Schuldienst sei sehr vielseitig sowie von vielen Menschen bereichert gewesen und es dominierten die bunten schönen Sachen.

Jetzt hat sie Zeit zum Wandern, Garteln, Lesen und zum zeitunabhängigen Reisen

So schwer ihr der Abschied falle, freue sie sich auf die Zeit, die komme, sagte Wagner. Sie werde neue Dinge ausprobieren, aber auch Bewährtes fortsetzen wie wandern, lesen, garteln und zeitunabhängig reisen, vor allem nach Bulgarien, die Heimat ihres Mannes. Sie verlasse zwar die Schule, aber Bidingen sei ihr Wohnort und ihre Heimat geworden. Sie müsse der Regierung von Schwaben dankbar sein, dass sie hier aufschlagen durfte.

