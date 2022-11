37. Ronsberger Lauf findet am Wochenende statt: Hier können sich Teilnehmer anmelden

Am Sonntag findet der Ronsberger Lauf statt. Er gehört zu den ältesten Laufveranstaltungen im Allgäu. Alle Infos zu Streckenverlauf und Anmeldung.

02.11.2022 | Stand: 11:52 Uhr

Die Sparte Wintersport des SC 1919 Ronsberg veranstaltet am Sonntag, 6. November, den mittlerweile 37. Ronsberger Lauf. Dieses Jahr findet er – als eine der ältesten Laufveranstaltungen im Allgäu – wieder in vollem Umfang mit Kinderläufen und Siegerehrungen statt. Der noch mal angepasste Hauptlauf findet auf dem 8,1 Kilometern langen Kurs mit einem anspruchsvollen Anstieg und durch die schöne herbstliche Ostallgäuer Landschaft nördlich von Ronsberg statt.

Kinder und Schüler gehen auf zwei Kilometer lange Strecke

Start ist um 13.45 Uhr am Sportplatz. Die Jahrgänge der Kinder und Schüler starten, wie gewohnt, auf den ein und zwei Kilometer langen Strecken bereits ab 13 Uhr. Sponsor ist auch dieses Jahr wieder das örtliche Sporthaus mit dem Sport Schindele Pokal. Weitere Details sind auf Instagram unter SCRONSBER_WISPO und im Internet unter: www.sc1919ronsberg.de Die Anmeldung erfolgt per E-Mail über die Adresse: scr.wispo@gmx.de mit Angabe von Name, Jahrgang und gegebenenfalls des Vereins.