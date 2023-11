40 Jahre Modeon Marktoberdorf: Warum der Bau der Kulturstätte nicht unumstritten war

Das Modeon Marktoberdorf blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück. Doch das war nicht immer so. Ende der 70er-Jahre wurde das Projekt auch kritisch gesehen.

08.11.2023 | Stand: 09:30 Uhr

Seine Errichtung war nicht ganz unumstritten. Heute ist das Modeon aus Marktoberdorf nicht mehr wegzudenken. Lang ist die Liste an Veranstaltungen, die bereits auf der Bühne des Veranstaltungshauses zu sehen waren. Kein Wunder - immerhin laufen dort seit vielen Jahren die Fäden des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens zusammen. Das Modeon kann dieses Jahr auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Und das wird am Samstag, 11. November, stilgerecht mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. Der a-Capella-Chor "Greg is Back" (siehe Kultur) steht dann auf der Bühne, auf der von Opern über klassisches Balett bis hin zum Schauspielspektakel schon alles geboten war.

