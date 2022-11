Alles begann mit dem Ehepaar Favreau: Die Partnerschaft zwischen Görisried und Aizenay

Seit 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Görisried und der französischen Stadt Aizenay. In diesen Erinnerungen schwelgte man bei der Feier.

40 Jahre Partnerschaft mit der französischen Stadt Aizenay: Das feierten die Görisrieder mit 47 Gästen in ihrer Mehrzweckhalle. Während des bayrisch-französsichen Abends ertönte allseits der Wunsch, die Partnerschaft mit der Stadt Aizenay in der Vendée möge noch lange Bestand haben.

Mit Musik der Musikkapelle Görisried, Tänzen des Trachtenvereins Wald und Essen der Görisrieder Trachtler sowie des Gasthofs Hirsch feierte die Gemeinde mit ihren französischen Freunden. Auch diese boten Aperitifs und dazu kleine Köstlichkeiten aus ihrer Heimat an. Und zum Nachtisch durfte natürlich auch ein großer Brioche – ein Gebäck ähnlich dem deutschen Hefekranz – nicht fehlen.

Görisried sowie das französische Aizenay schätzen die Partnerschaft sehr

Frankreich sei in allen Bereichen Deutschlands wichtigster Partner innerhalb Europas, betonte Bürgermeister Dr. Stephan Bea eingangs. So sei auch diese Städtepartnerschaft ein kleiner aber wichtiger Beitrag für eine starke und stabile Partnerschaft beider Länder in einem starken Europa.

Darüber hinaus mache die Partnerschaft aber vor allem auch einfach Freude, weil Menschen beider Länder zusammenkommen und sich besser kennenlernen. Gäste und Gastgeber hätten in der vergangenen Woche einiges zusammen erlebt und festgestellt, dass sie vieles gemeinsam haben. Dafür dankte Bea allen, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben.

Gemeinsam mit Dritter Bürgermeisterin Annemarie Wöhr vom örtlichen Partnerschaftskomitee überreichte er an Jean-Marc Couton, Vertreter der Gemeinde Aizenay und Dominique Mornet vom Partnerschaftskomitee Aizenay das neueste Luftbild von Görisried. Die Gäste revanchierten sich mit einem Glockenspiel. Auch Körbe mit den jeweiligen Landesspezialitäten wurden ausgetauscht. Alle Gäste erhielten einen Jahreskalender 2023 mit Fotos aus Görisried.

Couton bedankte sich für die herzliche Aufnahme in Görisried. Seine Hoffnung sei, dass diese Partnerschaft noch lange bestehen bleibt und auch die Jugend sie später weiterführt. Zehn 12- bis 14-jährige Gäste waren dabei. Couton bedankte sich auch bei den drei Jugendlichen aus Görisried, die im Sommer die Schule in Aizenay besuchten. Bürgermeister Bea überreichte er einen Brief seines Bürgermeisters, der leider nicht mitkommen konnte.

Im Namen des Partnerschaftskomitees Aizeney bedankte sich Mornet für den gelungenen Aufenthalt. Er erinnerte an die Berufsschüler, die in den vergangenen drei Jahren Praktika bei Görisrieder Landwirten absolvierten. Auch die Mädchen, die im Gasthof Hirsch arbeiteten, hätten den Aufenthalt genossen. Künftig soll es weitere Projekte mit Jugendlichen beider Gemeinden geben. (Lesen Sie auch: Seit 40 Jahren Partnerstädte: Das verbindet Görisried mit Aizenay in Frankreich)

Ein Ehepaar namens Favreau brachte die Partnerschaft ins Rollen

Helmut Hotter vom Görisrieder Komitee ging auf die Geschichte dieser Städtepartnerschaft ein: Im März 1980 besuchte eine Gruppe Landwirtschaftsschüler aus der Vendée Görisried. Darunter war ein junges Ehepaar aus Aizenay, Louisette und Gabriel Favreau, denen es hier so gut gefiel, dass sie engere Kontakte ins Ostallgäu knüpften – der Beginn einer langen Freundschaft.

Helmut Hotter vom Partnerschafts-Committee Görisried überreicht den Allgäu-Taler an Louisette und Gabriel Favreau. Ohne sie gäbe es die Partnerschaft nicht. Bild: Rosemarie Klimm

Seitdem gab es bereits mehr als 20 offizielle Begegnungen in den beiden Orten. Hotter ging auch auf einzelne Höhepunkte dieser Treffen ein und erinnerte an die Beurkundung der Partnerschaft 1998 durch die Bürgermeister Georg Kugler und Bernard Perrin, die diese Partnerschaft stets mit viel Herzblut unterstützten. Außerdem gab es viele private Besuche zwischen Bürgerinnen und Bürgern beider Gemeinden, die in Eigeninitiative zustande kamen.

Hotter betonte, dass es ohne die Favreaus die Partnerschaft nicht gäbe und überreichte ihnen zum Dank den neugeprägten Allgäutaler. Mit den Worten „ein Herz für Görisried und ein Herz für Aizenay“ revanchierten sich die Beiden mit Anstecknadeln des Doppelherzes vom Wappen der Vendée.

