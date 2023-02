45 Flüchtlinge im Ostallgäu angekommen: Es fehlen noch Wohnungen

45 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Marktoberdorf angekommen. Der Landkreis Ostallgäu sucht noch Wohnungen. Zumal noch weitere Flüchtlinge erwartet werden.

16.02.2023 | Stand: 12:14 Uhr

45 Flüchtlinge aus der Ukraine sind am Dienstag im Landkreis Ostallgäu angekommen. Nachdem die Flüchtlinge mit dem Bus angereist waren, wurden sie von Mitarbeitern des Landratsamts in Empfang genommen und anschließend von Helfern des Bayerischen Roten Kreuzes betreut. Sie wurden zunächst, wie bereits berichtet, im ehemaligen Impfzentrum in Marktoberdorf untergebracht. Das Konzept des Landratsamts sieht vor, dass die Erstanlaufstelle als Drehscheibe dient und sich die Flüchtlinge dort möglichst kurz aufhalten.

Landkreis Ostallgäu sucht nun Unterkünfte

„Zwölf Flüchtlinge konnten wir schon am Ankunftstag an private Wohnungsgeber weitervermitteln“, berichtet die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Die übrigen 33 haben die Nacht in der Erstanlaufstelle verbracht und sollen nun so schnell wie möglich reguläre Unterkünfte bekommen.“ Da die angebotenen privaten Wohnungen nicht ausreichen, wird ein Teil voraussichtlich in den Asylunterkünften des Landkreises unterkommen.

Es sollen noch weitere Flüchtlinge ins Ostallgäu kommen

Die Halle im Norden Marktoberdorfs ist erst vor Kurzem vom Landratsamt als Erstanlaufstelle und Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet worden. Wann die nächste Zuweisung erfolgen wird, ist dem Landratsamt noch nicht bekannt. Da der Regierungsbezirk Schwaben innerhalb Bayern ein Defizit bei der Flüchtlingsaufnahme hat, rechnet das Landratsamt aber zeitnah mit weiteren Ankünften.