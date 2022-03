453 Urlaubstage in Görisried: Treue Gäste kommen immer wieder ins Allgäu

Seit 40 Jahren kommen die Eheleute Wallisch zum Urlaub ins Ostallgäu. Sie haben schon 453 Tage in Görisried verbracht. Warum kommen sie immer wieder?

20.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Seit 40 Jahren verbringen Alfred und Silke Wallisch aus Waiblingen bei Stuttgart ihren Urlaub bei der Familie Jörg in Görisried. Zur Feier dieses Jubiläums bei einem Essen im Gasthaus Hirsch waren auch ihre drei Kinder mit Familien gekommen. Denn in all den Jahren wurde Görisried bereits für vier Generationen der Familie zur zweiten Heimat.

"Ferien auf dem Bauernhof": Görisried wurde schon für vier Generationen der Urlauber-Familie zur Zweiten Heimat

Über eine Anzeige „Ferien auf dem Bauernhof“ war das Ehepaar seinerzeit auf den Rapp-Hof aufmerksam geworden. Mit ihren Eltern und der anderthalbjährigen Tochter kamen Silke und Alfred Wallisch erstmals zu Josefine und Josef Jörg – und blieben dem Urlaubsquartier bis heute treu. Auch nach dem Generationenwechsel auf dem Hof im Jahr 2011 wohnte das Ehepaar weiter dort bei Karola und Daniel Jörg. Inzwischen sind sie aber wieder zu den Senioren ins neue Austragshaus gewechselt. (Lesen Sie auch: Wunsch erfüllt: Die Kita in Görisried hat jetzt länger offen.)

45 Mal waren die Walllischs schon Gäste bei der Familie Jörg in Görisried. Trotzdem entdecken sie noch Neues!

45 Mal waren sie bisher Gäste bei den Familien Jörg, verbrachten insgesamt 453 Urlaubstage in Görisried. Und noch immer würden sie Neues entdecken, erzählte Josef Jörg. Er erinnerte an gemeinsame Wanderungen und Unternehmungen und bedankte sich für schön gestaltete Einträge im Gästebuch. Karola und Daniel Jörg bedankten sich mit besonders gestalteten Vesperbrettchen mit einer zünftigen Käsebrotzeit. Den Dank des Touristikvereins Görisried für die Treue zum Urlaubsort überbrachte dessen Vorsitzender, Gastwirt Florian Knüsli, mit Geschenken und einer Urkunde der Gemeinde.

Gästeehrung in Görisried: Silke und Alfred Wallisch (Zweite und Dritter von links) kommen seit 40 Jahren zum Urlaub nach Görisried. Bei der Feier zum Jubiläum dabei: (von links) Florian Knüsli, Hirschwirt und Vorsitzender des Touristikvereins Görisried, die geehrten Gäste und ihre Vermieter Josefine und Josef Jörg. Bild: Rosemarie Klimm

Auch die Enkel der Urlauber-Familie fühlen sich bei den Jörgs in Görisried wohl

Und Silke und Alfred Wallisch wollen auch weiterhin ihrem Ferienquartier bei den Jörgs treu bleiben, bekräftigten sie. Denn auch ihre Enkel fühlen sich dort inzwischen wohl und haben mit den Kindern dort ebenfalls Freundschaft geschlossen. (Lesen Sie auch: „Das hat uns zu Tränen gerührt“: Unterthingauer Pfarrer holt ukrainische Flüchtlinge ab.)