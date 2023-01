48-jährige Frau in Marktoberdorf von Auto angefahren

Eine 48-jährige Frau ist in Marktoberdorf von einem Auto angefahren worden. Sie hatte ohne zu schauen die befahrene Kaufbeurener Straße überquert.

15.01.2023 | Stand: 10:56 Uhr

Glück im Unglück hatte am Freitag, 13. Januar, eine 48-jährige Frau in Marktoberdorf. Sie überquerte zu Fuß -ohne zu schauen - die befahrene Kaufbeurener Straße. Prompt wurde sie von einem Auto angefahren. Dessen Fahrer konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, heißt es von der Polizei.

Zum Glück wird die Fußgängerin in Marktoberdorf nur leicht verletzt

Die Frau habe zum Glück aber nur leichte Verletzungen davongetragen. Sie wurde zur Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (Lesen Sie auch: Beinahe-Crash auf der B12: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall bei Biessenhofen.)

Ein Fahrradfahrer stürzt in der selben Straße und zieht sich Kopfverletzungen zu

Ohne Fremdverschulden ist in der Kaufbeurener Straße in der Nacht auf Samstag auch ein Fahrradfahrer gestürzt und wurde am Kopf verletzt. Das Vorderrad rutschte dem Radfahrer weg, als er im falschen Winkel über einen abgesenkten Bordstein fuhr. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus, die Marktoberdorfer Polizei kümmerte sich um das Fahrrad.