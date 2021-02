50 herrenlose Katzen: Etwa die Hälfte ist schon geschafft

Ein Lengenwanger Tierarzt und die Tierfreunde Marktoberdorf kümmern sich um die rund 50 Tiere am Ortsrand von Wald (Ostallgäu). Was mit den Katzen geschieht.

24.02.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Die Aktion Kippacher Bürger, die zurzeit die unkontrollierte Vermehrung herrenloser Katzenverhindern soll, kommt bei Mitbürgern gut an. Laut der Initiatorin der Aktion, die namentlich nicht genannt werden will, sind bislang 22 der geschätzt insgesamt 40 bis 50 Katzen kastriert worden. Unter ihnen waren etwa ein Drittel männlich, zwei Drittel weiblich. Ein paar wenige dieser Katzen sind doppelt in die Falle gelaufen. Zu erkennen ist das am Ohr: Denn sobald eine Katze kastriert ist, bekommt sie vom Tierarzt eine Tätowierung als Kennzeichen am Ohr.