50 herrenlose Katzen: Was besorgte Bürger im Ostallgäu jetzt tun

Am Ortsrand von Wald leben 50 Katzen, die keinem gehören. Anwohner fürchten die Übertragung von Krankheiten. Wie ein Tierarzt und die Tierfreunde Ostallgäu helfen.

22.02.2021 | Stand: 11:37 Uhr

Sie sind herrenlos, sie sind dennoch gut genährt und sie sind viele. Geschätzt über 50 Katzen, die niemandem gehören, leben am Ortrand von Kippach. Das rief besorgte Bürger und Bürgerinnen auf den Plan. Denn wenn sich die Katzen unkontrolliert weiter vermehren, wären es in ein paar Wochen um ein Vielfaches mehr. Wie eine Bürgerin befürchtet, könnten sich dadurch auch Krankheiten schnell ausbreiten. Sie und ihre Mitstreiter zogen jetzt die Reißleine und fanden im Lengenwanger Tierarzt Dr. Winfried Klarer ihren Helfer. Die Katzen werden von ihm kastriert. Mithilfe von Lebendfallen werden sie nach und nach gefangen und zu ihm gebracht. Eine Tätowierung im Ohr zeigt an, dass das Tier unfruchtbar gemacht wurde.