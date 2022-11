50 neue Wohnungen für Obergünzburg: Das hat die Marktgemeinde vor

50 neue, zeitgemäße und nachhaltige Wohnungen sollen in Obergünzburg gebaut werden. Was geplant ist und wann mit den Baumaßnahmen begonnen werden soll.

12.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Das Ende der alten Diplona-Gebäude in Obergünzburg ist nah: Aus der Industriebrache am südwestlichen Ortsrand soll eine zeitgemäße und nachhaltige Wohnanlage werden. Der Marktrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan dafür einstimmig gebilligt. Laut Brigitte Schröder, die als Projektentwicklerin des Bauunternehmens Hubert Schmid an der Marktratssitzung teilnahm, sollen die Diplona-Bauten nächstes Jahr abgerissen werden, damit im Herbst 2023 mit dem Neubau begonnen werden kann. Der Großteil des alten Baumbestandes soll dabei erhalten werden.

Ürsprünglich waren 40 Wohnungen geplant - jetzt sollen es 50 werden

Architekt Thomas Schäfer präsentierte das Projekt dem Gremium nochmals kurz: Geplant sind auf dem rund 9000 Quadratmeter großen Gelände zwei vierstöckige, winkelförmige Gebäude sowie ein sogenanntes Punkthaus mit drei Geschossen. Ursprünglich war von 40 Wohnungen in den drei Baukörpern ausgegangen worden. Wegen der aktuellen Preissteigerungen sollen es nun aber eher 50 werden.

Die Zufahrt soll über den Schlossfeldweg erfolgen, Parkmöglichkeiten wird es überwiegend unterirdisch geben, ergänzt durch einige Besucherparkplätze auf dem Gelände. Die Gebäude erhalten Flachdächer, von deren Fläche 60 Prozent begrünt werden soll, um das Mikroklima zu verbessern und Regenwasser speichern zu können. Auf den Dächern sollen auch Photovoltaikanlagen errichtet werden, um Gemeinschaftsanlagen wie die Außen-, Treppenhaus- und Tiefgaragenbeleuchtung mit Strom zu versorgen.

Weitere Neuheiten in Obergünzburg: Ein überdachter Fahrradständer und Rampen für den Skateplatz

Auch für die Marktplatzgestaltung genehmigte der Marktrat eine deutlich kleinere Baumaßnahme: Es soll ein überdachter Ständer mit Platz für elf Fahrräder errichtet werden. Das Budget beträgt 80.000 Euro, dafür soll ein Antrag auf städtebauliche Förderung gestellt werden.

Gute Nachrichten gibt es für die jüngeren Obergünzburger: Kämmerer Christoph Brenner hat sich um neue Obstacles (Elemente für einen Hindernisparcours) für die Skater gekümmert: Eine Double-Wave, eine Pyramide und eine 80-Zentimeter-Rampe im Wert von 18.000 Euro sind bestellt und werden im Mai 2023 geliefert und auf dem Skater- beziehungsweise Verkehrsübungsplatz eingebaut.

Beim Strom ist auch in Obergünzburg mit Mehrkosten zu rechnen

Ein weiteres Thema waren die Stromkosten der Marktgemeinde. Im Bereich der Kommunalbetriebe (Kläranlage und Pumpanlagen) ist mit 50.000 Euro Mehrkosten zu rechnen. Das sei aber „verkraftbar“, sagte der Kämmerer. Da dort nach Nutzungsstunden abgerechnet wird, wird zukünftig das Belüften und Pumpen auf die billigeren Nachtstunden verlagert. Der Rahmenvertrag für den restlichen Strom hat sich allerdings um 150 Prozent verteuert. „Das tut uns weh“, sagte Christoph Brenner, er hoffe aber, dass der Preis in den kommenden zwei Jahren wieder sinken werde.

Im Ortsteil Ebersbach soll im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts am 9. Dezember ein Dorfrundgang stattfinden, an dem interessierte Bürger teilnehmen können. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Pfarrstadel. In Obergünzburg ist eine Online-Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung für den 13. Dezember ab 17.30 Uhr geplant.

