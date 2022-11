52 Reiter und viele Zuschauer: Das war beim Patrozinium in Obergünzburg geboten

Die Marktgemeinde Obergünzburg feierte den Namenstag des Heiligen Martin, nach dem die Kirche benannt ist. Der traditionelle Martiniritt fand statt.

08.11.2022 | Stand: 09:21 Uhr

Viel los war am Sonntag beim Patrozinium in Obergünzburg. Die nach dem Heiligen Martin benannte Kirche feierte den Namenstag ihres Namenspatrons mit Festmesse, Martiniritt sowie Kaffee und Kuchen.

Im Festgottesdienst, zu dem sehr viele Gläubige gekommen waren, forderte Pfarrer Walter Böhmer dazu auf, mutig wie der Heilige Martin einen Blick auf die Not in der Welt zu haben. Der Kirchenchor und das Kirchenorchester umrahmten sehr festlich unter Leitung von Margit Bauer mit der Missa S. Fausti von M. Spieß die Messfeier. Sehr versiert und mit kräftigen Stimmen übernahmen Isabel und Cosima Rank (Sopran und Alt), Michael Bauer (Tenor) und Christoph Schweitzer (Bass) die Solopartien. In aktiver Rolle im Gottesdienst war auch Diakon Jason Rushton dabei und stellte sich den Obergünzburgern vor. Der gebürtige Australier arbeitet seit Mitte Oktober in der Nachbargemeinde Ebersbach.

52 Reiter sind beim Martinititt in Obergünzburg dabei

Am Nachmittag trafen sich - eingeladen von Kirchenpfleger Stefan Waibel - 52 Reiterinnen und Reiter für den Martiniritt. Darunter befanden sich auch etliche Jugendliche. Zahlreiche Schaulustige säumten die Straßen und genossen die wärmenden Sonnenstrahlen. Die schön geschmückten Pferde, die Standarten und auch die Kutschen zogen die Blicke auf sich. Für die Teilnehmenden gab es nicht nur Beifall der Zuschauer, sondern auch den Segen für Mensch und Tier von Pfarrer Böhmer.

Erlös kommt der Orgelsanierung in Obergünzburg zugute

Unter Mitwirkung des Frauenbundes luden Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat zum gemütlichen Verweilen bei Kaffee und Kuchen auf dem Kirchplatz und im Verkündhaus. Viele folgten der Einladung und erfreuten sich am ungezwungenen Miteinander. Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat bedanken sich bei den Teilnehmenden des Umzugs sowie bei allen, die für das Fest Kuchen gebacken haben. Der Erlös aus dem Fest wird für die Orgelsanierung dringend benötigt.