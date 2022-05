54-jähriger Autofahrer schneidet Kurve bei Leuterschach: Es kommt zum Unfall

Weil ein Autofahrer bei Leuterschach mitten auf der Straße gefahren ist, kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Ein erheblicher Schaden entstand.

31.05.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Ein 54-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Auto in einer Kurve auf der St.-Mang-Straße zwischen Leuterschach und Engratsried (Ostallgäu) mittig gefahren und deswegen mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine unübersichtliche bergabgehende Linkskurve, die der Mann schnitt. (Lesen Sie dazu auch: Zusammenstoß auf der B16 bei Altdorf: 21-Jährige missachtet die Vorfahrt)

Er missachtete das Rechtsfahrgebot

Der Autofahrer hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot und fuhr stattdessen in der Mitte der Straße. Der entgegenkommende 59-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro.

