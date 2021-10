55 Bewerber wollen einen von 13 Bauplätzen in Geisenried

Bauplätze sind in Marktoberdorf heiß begehrt. Die Anzahl der Bewerber übersteigt die Zahl der Flächen bei weitem. Welche Baugebiete als nächstes anstehen.

19.10.2021 | Stand: 04:25 Uhr

Der Bedarf an Wohnraum steigt auch in Marktoberdorf. Das betrifft bezahlbare Mietwohnungen ebenso wie Eigenheime. Allein für die 13 städtischen Grundstücke im Geisenrieder Neubaugebiet Am Wegacker gab es laut Kämmerer Wolfgang Guggenmos 55 Bewerber. Ausgewählt wurde nach dem überarbeiteten Regelwerk der Stadt.

Marktoberdorf hat noch fünf Baugebiete in der Hinterhand

Der Andrang dürfte nicht sinken. Fünf Baugebiete hat die Stadt schon auf den Weg gebracht oder stellt die Weichen dafür: den dritten Bauabschnitt in Geisenried, das ehemalige Krankenhausgelände, den Bereich Hinterm Schloss, das Gschlatt Süd und Sulzschneid. Mit Ausnahme von Leuterschach und Krankenhausareal dürfte sich die Erschließung der Gebiete noch ein paar Jahre hinziehen. In Geisenried sei der Bau der Straßen und Versorgungsleitungen problemlos verlaufen, berichtete die Leiterin der Tiefbauabteilung, Mareile Hertel.

