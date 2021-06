5500 Euro Schaden bei missglücktem Überholmanöver

Beim Überholversuch zwischen Lechbruck und Bernbeuren ist eine 18-Jährige in ein Auto gefahren, das sich neben ihr bereits auf der Überholspur befand

27.06.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Zwei Autos sind am Samstagnachmittag auf der Straße zwischen Lechbruck und Bernbeuren zusammengestoßen. Ein 21-jähriger aus dem Altlandkreis war auf der Straße Richtung Bernbeuren unterwegs. Vor ihm befand sich eine 18-jährige Pkw-Fahrerin und eine landwirtschaftliche Zugmaschine. Als der junge Mann zum Überholen ausscherte, setzte die 18-jährige Pkw-Fahrerin ebenfalls zum Überholen an und touchierte den bereits auf ihrer Höhe befindlichen Pkw des 21-Jährigen. Dieser geriet deshalb nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. An den Fahrzeugen wurde die linke bzw. rechte Fahrzeugseite eingedrückt, der Gesamtsachschaden wird auf 5500 Euro beziffert.