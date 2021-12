Mann steckt eine Packung Küchentücher in einem Supermarkt in Unterthingau ein und geht, ohne zu bezahlen. Eine Überwachungskamera nahm den Dieb auf.

28.12.2021 | Stand: 15:22 Uhr

Beim Ladendiebstahl ist ein 64-Jähriger in Unterthingau erwischt worden. In einem Supermarkt in der Kemptener Straße steckte der Mann eine Packung Küchentücher ein und verließ den Laden, ohne diese zu bezahlen.

Diebesgut im Wert von zwei Euro: Überwachungskamera filmt Täter

Dabei wurde er von der Überwachungskamera aufgenommen. Der Wert des Diebesguts beträgt ungefähr zwei Euro.

