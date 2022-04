64-Jähriger in Ronsberg mit Alkohol, aber ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Der Mann war in Ronsberg in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der 64-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter.

18.04.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 64-jähriger Mann ist am Samstag in Ronsberg alkoholisiert, aber ohne Führerschein auf einem Roller unterwegs gewesen. Der Rollerfahrer war einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 64-Jährige war in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss eröffnet.

