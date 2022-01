Alleinbeteiligt vom Rad gestürzt ist eine 65-jährige Marktoberdorferin am Montag in der Stadt. Sie kam mit Kopfverletzungen ins Klinikum Kaufbeuren.

25.01.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Am Montag hat eine 65-jährige Marktoberdorferin mit ihrem Fahrrad die Kemptener Straße in Marktoberdorf in westlicher Richtung befahren. An der Kreuzung Jahnstraße stürzte sie unvermittelt und alleinbeteiligt vom Rad.

Einen Helm hatte sie nicht getragen.

