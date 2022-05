66-jähriger Radfahrer kollidiert in Marktoberdorf mit der offenen Tür eines parkenden Autos

Eine 58-Jährige hat just in dem Moment die Tür ihres Autos geöffnet, als ein Radfahrer gerade hinter ihr heranfuhr. Der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf.

Ein 66-jähriger Radfahrer ist am Montagvormittag in der Jahnstraße in Marktoberdorf gegen die offene Fahrertür eines parkenden Autos gefahren. Nach Angaben der Polizei hatte die Besitzerin das Auto gerade in Fahrtrichtung am Straßenrand geparkt und die Türe geöffnet, um auszusteigen. Dabei hatte sie den Mann übersehen, der hinter ihr die Straße entlangfuhr. (Lesen Sie dazu auch: Von Autofahrer übersehen: Radlerin bei Unfall in Marktoberdorf verletzt)

Der Radfahrer stürzte

Der 66-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr geradewegs in die offene Autotür. Er stürzte und verletzte sich am Kopf. Er trug keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von 50 Euro.

