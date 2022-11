Dieser Ostallgäuer fährt auf dem Fahrrad in weniger als 1000 Tagen um die Welt

Der 67-jährige Klaus Görig aus dem Ostallgäu verwirklicht seinen Traum: Er radelt über 40.000 Kilometer in weniger als 1000 Tagen. Was genau ihn so stolz macht.

09.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Ohne Corona hätte er diesen Traum vielleicht gar nicht verwirklicht. Doch am 18. März 2020, ein Sonntag, musste Klaus Görig aus dem Ostallgäu das für das 18. April geplante Radrennen schweren Herzens absagen. Er strampelte sich den Frust und die Enttäuschung aus dem Leib – natürlich auf seinem Fahrrad. Und während dieser Fahrt hatte er eine Idee: In Anlehnung an den Roman in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne wollte er die 40.030 Kilometer auf zwei Rädern schaffen. 1000 Tage gab er sich dafür Zeit.

